Детская книгомания. Что почитать в последний месяц школьных каникул

Улля Штоєрнагель, Ульріх Янссен. Дитячий університет. Дослідники пояснюють загадки світу (Улля Штоернагель. Ульрих Янссен. Детский университет. Исследователи объясняют загадки мироустройства)

Энциклопедические знания для маленьких “почемучек” можно подать просто и интересно. Наверное, каждого взросло заставали врасплох такие вопросы: “Почему гремит гром?”, “Почему люди пишут истории? “, “Почему мальчишки безобразничают, а девочки капризничают?”. Авторы этой книги отвечают на них обстоятельно и на понятном малышам языке. А еще тут много ярких иллюстраций. Эту книгу мы рекомендуем читать вместе с вашим ребенком. Попробуйте поразмышлять с ним, почему происходит именно так, а не иначе, и какими бы были те же самые явления, но на другой планете? Возможно, вместе вы найдете ответы на эти вечные вопросы.

Наталі Торджман. Дивовижні Птахи (Натали Торджман. Удивительные птицы)

Наблюдение за птицами – одно из самых популярных занятий во всем мире, становится популярным и в Украине. Благо, у нас есть за кем наблюдать. Даже в парках рядом с домом можно увидеть уток, чаек, голубей, синичек, скворцов и дятлов. В книжке показаны все птицы, которые обитают в наших широтах или прилетают к нам весной. Кстати, на страницах этой книги-альбома можно найти и карту перелетов птиц. На ей вы увидите, какие невероятные расстояния преодолевают пернатые, как им это удается, что ими движет, чем птицы питаются, обо всем этом ребенок узнает из этой книги. Возможно, благодаря этой книге у него появится новое хобби?

Видатні особистості (Выдающиеся личности)

Взрослые любят читать большие книги с биографиями выдающихся актеров, ученых или политиков. Дети – не исключение. Только, мы рекомендуем начинать со специальной серии “Выдающиеся личности”, которая написана для детей с 8 лет. В книжке об Илоне Маске рассказывается, каким был Илон в детстве, о чем мечтал, как складывались его отношения с родителями и в школе, делал ли он домашние задания и как пришел к успеху. Из биографии Маргарет Тетчер мы узнаем, что она не всегда была “железной леди”, а как все девочки, мечтала о новых платьях и сплетничала с подружками. А в книжке о Николе Тесле дети прочтут, о том, что его жизнь была очень сложной, но несмотря на это, он полностью отдался науке и изобретениям и сделал величайшие открытия. Все книги серии написаны легким и понятным языком, хорошо иллюстрированы. Понаблюдайте за своим ребенком, обсудите с ним прочитанное. Возможно, и в вашей семье растет будущий гений – не пропустите этот момент!