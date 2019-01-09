﻿ Долги одесситов за тепло превысили полмиллиарда: тепловикам могут отказать в поставке газа - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Долги одесситов за тепло превысили полмиллиарда: тепловикам могут отказать в поставке газа

Долги одесситов за тепло превысили полмиллиарда: тепловикам могут отказать в поставке газа

Теплоснабжающее предприятие из-за огромных долгов потребителей снова в критической ситуации.

Долг населения города перед КП «Теплоснабжение города Одессы» уже составил около 575 миллионов гривен, потому горожан просят срочно погасить задолженность.

Как пояснили в КП ТГО, если ситуация с долгами не изменится в ближайшее время, предприятие не сможет рассчитаться за потреблённый газ, а значит — не сможет получить его номинации на следующий период и, следовательно, возникнет проблема с подачей тепла в городе. Кроме того, без зарплаты останутся сотрудники ТГО.

Напомним, что в Одессе до сих пор действуют старые тарифы на теплоснабжение, не учитывающие произошедшее в ноябре повышение цены на газ. Новые тарифы для «ТГО» до сих пор не утверждены Нацкомиссией по регулированию энергетики.

Добавим, что уже с 1 мая на сумму просроченной задолженности за коммунальные услуги будут начислять пеню.

 

Фото: Vgorode.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2 комментарии
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

2
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
2 Комментируемые авторы
Игорьпенсионер Последние авторы комментариев
  Подписаться  
Сообщать о
пенсионер
Гость
пенсионер

В Одессе самые высокие тарифы в Украине, а платить нечем! С новым повышением будет еще хуже. Надо отказываться от центрального отопления и переходить на другие виды, а от горячей воды почти все отказались и пользуются бойлерами.

Голос за0Голос против  Ответить
41 минут назад
Игорь
Гость
Игорь

центральное отопление — это товар.Если нет у вас денег на какой-либо товар,то вы не покупаете этот товар товар.

Голос за0Голос против  Ответить
47 секунд назад

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить