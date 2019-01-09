﻿ Долги одесситов за тепло превысили полмиллиарда: тепловикам могут отказать в поставке газа - Одесская Жизнь

Теплоснабжающее предприятие из-за огромных долгов потребителей снова в критической ситуации.

Долг населения города перед КП «Теплоснабжение города Одессы» уже составил около 575 миллионов гривен, потому горожан просят срочно погасить задолженность.

Как пояснили в КП ТГО, если ситуация с долгами не изменится в ближайшее время, предприятие не сможет рассчитаться за потреблённый газ, а значит — не сможет получить его номинации на следующий период и, следовательно, возникнет проблема с подачей тепла в городе. Кроме того, без зарплаты останутся сотрудники ТГО.

Напомним, что в Одессе до сих пор действуют старые тарифы на теплоснабжение, не учитывающие произошедшее в ноябре повышение цены на газ. Новые тарифы для «ТГО» до сих пор не утверждены Нацкомиссией по регулированию энергетики.

Добавим, что уже с 1 мая на сумму просроченной задолженности за коммунальные услуги будут начислять пеню.

Фото: Vgorode.