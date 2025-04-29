Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Речь идет о заменой магистральной сети диаметром 325 мм, а также внутриквартальной сети диаметром 219 мм под дорогой на пр-те Ярослава Мудрого.

Необходимость этих работ связана с неудовлетворительным состоянием трассы и регулярными повреждениями на этом участке, пояснили в мэрии.

Работы проводятся с помощью нового современного крана Kato CR250 грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы до 40 метров, который городу подарила Япония.

Специалисты с помощью новой техники поднимают, перемещают и укладывают трубы, а также загружают крупногабаритные устройства при транспортировке.

Читайте также: Котельные Одесской области будут работать независимо от природного газа