Что за ягодка?

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Мужчина спрашивает у продавщицы:

– Сколько ваша черешня?

– Это вишня.

– Откуда вишня?

– Из Одесской области.

– Когда она у вас успела созреть? Из какого района?.. Говорите уже, что это за ягодка?

– Говорю же: вишня. 250 гривен за килограмм. Сладкая!

– Ну конечно: сладкая, как мед. Слышали-читали… Действительно вишня?

– Да говорю же. Сколько можно спрашивать?

Мужчина смотрит на продавщицу, потом еще раз на ягоды:

– Кажется, она на вишню не похожа…

А что с ценами на рынке в начале лета?

Читайте также: Одесский Новый базар в начале июня: ассортимент – летний, цены – жаркие (фоторепортаж)

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 40 грн;
  • картофель «молодой» – 30-50 грн;
  • лук – 40-45 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 35-50 грн;
  • огурцы – 40-55 грн;
  • сладкий перец – 130-180 грн;
  • баклажаны – 120-150 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 80-110 грн; («молодой» – 140-150 грн);
  • морковь – 50-60 грн;
  • редиска – 25-40 грн;
  • молодой горошек – 60-90 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Одесский Привоз, цены на огурцы

Цены на овощи в начале июня на Привозе

На Привозе в начале июня 2025 г.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 45-80 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 80-100 грн;
  • виноград – 90-170 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 50-130 грн;
  • черешня – 120-250 грн;
  • вишня – 230-250 грн;
  • клубника – 120-160 грн.

Одесский Привоз, цены на клубнику

Сколько стоит клубника на Привозе

Овощи и фрукты на Привозе а Одессе, начало июня 2025 г.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десять штук) – 35-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-160 грн.

Цены на яйца на Привозе, 5 июня 2025 г.

На Привозе: сыр, фета, брынза

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Сколько стоит сало на Привозе

На Привозе: цены на мясо

Мясо и колбасы на Привозе

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе сегодня: откуда абрикосы?

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