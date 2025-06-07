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По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка.

О погибших и пострадавших не сообщается.

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«Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки», – сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что при процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
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SELENA N
SELENA N
18 минут назад

Интересно, какие «мастера» устанавливали эти двери ?
Без единого гвоздя сработали !

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