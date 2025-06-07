По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка.
О погибших и пострадавших не сообщается.
«Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки», – сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что при процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По теме: «Ракета летит минуту. Мы не успеем добежать до укрытия». Каким будет пляжный сезон-2025 на юге?
Интересно, какие «мастера» устанавливали эти двери ?
Без единого гвоздя сработали !