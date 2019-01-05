﻿ Бюджетные рейсы от Ryanair и Wizz Air скоро могут появиться в Одессе - Одесская Жизнь

Правда, для этого необходимо завершить работы по обустройству аэропорта.
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair и бюджетная авиакомпания Wizz Air могут начать летать из Одессы летом 2019 года. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, для этого нужно закончить строительство взлетной полосы и новых рулежных полос в Одесском аэропорту.
Напомним, в следующем году в Одессе также откроется новый бюджетный рейс в Прагу.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что бюджетные авиарейсы вскоре соединят Одессу с Харьковом и столицей.
Фото: Культурометр.
Видео: Радио Свобода.
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