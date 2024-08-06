Новини Одеси та Одеської області

Одеса увійшла до рейтингу найдорожчих міст Європи – яке місце вона зайняла

Одеса увійшла до рейтингу найдорожчих міст Європи – яке місце вона зайняла

Три українські міста – Одеса, Львів і Київ – увійшли до рейтингу найдорожчих для життя міст Європи. Одеса в цьому списку на 93-му місці.

Про це повідомляє глобальна база даних Numbeo.

Експерти аналітичного сервісу назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівці оцінили вартість проживання, якість життя і ціни на нерухомість у різних країнах світу.

Столиця України посідає 91-шу позицію в рейтингу найдорожчих міст Європи. Одеса і Львів на 93 і 94 місцях відповідно.

Ви також можете дізнатися: Що думають про Одесу мешканці Києва, Дніпра та Львова

Лідирують у цьому списку швейцарські міста – Женева і Цюрих.

Також до десятки найдорожчих європейських міст увійшли:

  • Рейк’явік, Ісландія
  • Лондон, Велика Британія
  • Осло, Норвегія
  • Копенгаген, Данія
  • Париж, Франція
  • Еспоо, Фінляндія
  • Единбург, Велика Британія
  • Амстердам, Нідерланди

Нагадаємо, згідно з даними рейтингу Numbeo, три українські міста – Одеса, Львів і Київ – увійшли до першої 20-ки найдешевших для життя міст світу.

Також Одеса посіла друге місце серед 127 міст Східної Європи за рівнем злочинності.

А ще одеський пляж Ланжерон посів 27-ме місце серед 100 найкращих пляжів нашої планети.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk