Одеса увійшла до рейтингу найдорожчих міст Європи – яке місце вона зайняла

Три українські міста – Одеса, Львів і Київ – увійшли до рейтингу найдорожчих для життя міст Європи. Одеса в цьому списку на 93-му місці.
Про це повідомляє глобальна база даних Numbeo.
Експерти аналітичного сервісу назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівці оцінили вартість проживання, якість життя і ціни на нерухомість у різних країнах світу.
Столиця України посідає 91-шу позицію в рейтингу найдорожчих міст Європи. Одеса і Львів на 93 і 94 місцях відповідно.
Ви також можете дізнатися: Що думають про Одесу мешканці Києва, Дніпра та Львова
Лідирують у цьому списку швейцарські міста – Женева і Цюрих.
Також до десятки найдорожчих європейських міст увійшли:
- Рейк’явік, Ісландія
- Лондон, Велика Британія
- Осло, Норвегія
- Копенгаген, Данія
- Париж, Франція
- Еспоо, Фінляндія
- Единбург, Велика Британія
- Амстердам, Нідерланди
Нагадаємо, згідно з даними рейтингу Numbeo, три українські міста – Одеса, Львів і Київ – увійшли до першої 20-ки найдешевших для життя міст світу.
Також Одеса посіла друге місце серед 127 міст Східної Європи за рівнем злочинності.
А ще одеський пляж Ланжерон посів 27-ме місце серед 100 найкращих пляжів нашої планети.