Одеса увійшла до рейтингу найдорожчих міст Європи – яке місце вона зайняла

Про це повідомляє глобальна база даних Numbeo.

Експерти аналітичного сервісу назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівці оцінили вартість проживання, якість життя і ціни на нерухомість у різних країнах світу.

Столиця України посідає 91-шу позицію в рейтингу найдорожчих міст Європи. Одеса і Львів на 93 і 94 місцях відповідно.

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Лідирують у цьому списку швейцарські міста – Женева і Цюрих.

Також до десятки найдорожчих європейських міст увійшли:

Рейк’явік, Ісландія

Лондон, Велика Британія

Осло, Норвегія

Копенгаген, Данія

Париж, Франція

Еспоо, Фінляндія

Единбург, Велика Британія

Амстердам, Нідерланди

Нагадаємо, згідно з даними рейтингу Numbeo, три українські міста – Одеса, Львів і Київ – увійшли до першої 20-ки найдешевших для життя міст світу.

Також Одеса посіла друге місце серед 127 міст Східної Європи за рівнем злочинності.

А ще одеський пляж Ланжерон посів 27-ме місце серед 100 найкращих пляжів нашої планети.