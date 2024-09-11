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Одеські «монстри» потрапили до рейтингу Forbes

Одеські «монстри» потрапили до рейтингу Forbes

Одеський Благодійний фонд «Корпорація монстрів» посів 28 місце в топ-50 найбільших фондів України від Forbes.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновниця фонду Катерина Ножевнікова.

Благодійний фонд також став п’ятим серед мілітарних, поступившись лише таким гігантам, як «Повернись живим» і Фонд Притули.

рейтинг

Засновниця «монстрів» Катерина Ножевнікова зазначила, що це спільне досягнення всіх: і співробітників фонду, і людей, які щодня відправляють донати.

«Усі ми разом ось ось перетнемо позначку в 600 млн грн від початку великого вторгнення. Також вітаю всіх колег, хто потрапив у цей список і хто ні. Кожен з вас змінює країну на краще і не важливо скільки зібрано коштів. Важливо що зроблено. Тому що хто врятував одне життя – той врятував всесвіт», – написала волонтерка.

Проєкт «Корпорація монстрів» стартував у березні 2020 року і зараз допомагає українцям у тилу та на фронті. З початком війни в Україні з 2014 року організація активно надає допомогу військовим, забезпечуючи захисників необхідним спорядженням, ліками та приладдям. Також фонд отримав державну ліцензію на закупівлю озброєнь.

Зараз у команді «монстрів» працює 12 співробітників. 65% донатів фонд отримує від фізосіб з усього світу і 35% – від юросіб.

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