Одеситка Еліна Світоліна стартувала на Олімпіаді-2024 з упевненої перемоги

Що за сморід накриває Одесу ночами? На початку липня «Одеське життя» вже писало про те, що мешканці різних районів Одеси почали масово скаржитися на неприємний смердючий запах. Тоді біолог пояснив це тим, що сильний сморід зумовлений різким підвищенням температури. Але зараз спека трохи спала, а сморід відновився. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

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