Одеситка Еліна Світоліна стартувала на Олімпіаді-2024 з упевненої перемоги

Одеситка Еліна Світоліна стартувала на Олімпіаді-2024 з упевненої перемоги

Сьогодні, в неділю, 28 липня, українська тенісистка з Одеси, бронзова призерка Токіо-2020 Еліна Світоліна здобула свою першу перемогу на Олімпіаді-2024 у Парижі: вона обіграла у двох сетах японку Моюку Учіджиму.

У матчі першого раунду змагань українка легко розібралася з японською тенісисткою з рахунком 6:2, 6:1.

У другому колі Світоліна зіграє проти переможниці протистояння американки Джесіки Пегули та швейцарки Вікторії Голубич.

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Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На Олімпійських іграх вона виступає вже втретє. У 2016 році одеситка зупинилася на стадії чвертьфіналу, а на Іграх у Токіо у 2020 році здобула бронзову медаль – першу нагороду у тенісі в історії незалежної України.

На церемонії відкриття Олімпіади-2024 Еліна Світоліна разом з плавцем Михайлом Романчуком несла прапор України.

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