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Одеський університет потрапив до престижного міжнародного рейтингу

Одеський університет потрапив до престижного міжнародного рейтингу

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова вперше з’явився у світовому рейтингу Times Higher Education World University Rankings-2025. А загалом до цьогорічного рейтингу увійшли 17 українських університетів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти та науки України.

Повідомляється, що цього року до світового рейтингу британської рейтингової агенції Times Higher Education World University Rankings-2025 потрапили 2095 університетів зі 115 країн, і серед них – 17 українських вишів. Найвищу позицію серед українських університетів зайняв Сумський державний університет (група 801-1000), а решта ЗВО увійшли до групи 1501+.

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«Вперше в рейтингу з’явився Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та інші», – повідомили у Міносвіти.

Університети аналізували за 18 показниками, серед яких освітня діяльність, дослідницьке середовище, якість досліджень та міжнародна відкритість.

Як повідомлялося раніше, вихователька-методистка з Одеси увійшла до ТОП-50 найкращих вихователів України за версією Global Teacher Prize Ukraine-2024 у спецномінації «Дошкілля».

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