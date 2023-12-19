Прибрати орден Леніна, пам’ятник Пушкіну та його тінь: в Одесі триває декомунізація

Рішення членами комісії було ухвалено на сьогоднішньому засіданні, 18 грудня.

За рекомендації історико-топонімічної комісії депутати Одеської міської ради голосуватимуть уже на найближчій сесії.

Окрім пам’ятника Пушкіну на вул. Пушкінській, члени комісії також рекомендують прибрати “тінь Пушкіна” на перетині вулиць Дерибасівська та Рішельєвська.

Декомунізація також дійшла великого зображення ордена Леніна на постаменті стели на площі 10 квітня. Члени комісії виступили за декомунізацію об’єкту, оскільки вважають його недоречним.

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Під час засідання комісії повідомили, що пам’ятник Пушкіну погодився «приютити» у себе на подвір’ї співробітники Літературно-меморіального музею О.Пушкіна, поряд із яким пам’ятник і стоїть. Також пам’ятник може вирушити і до одеського літературного музею, якщо цього захоче музей.

Нагадаємо, раніше “Одеське життя” писало де в Одесі можна зустріти Пушкіна – пам’ятники, таблички, меморіальна дошка, бюсти, барельєфи та багато іншого. А також вулиця, сквер та навчальний заклад.