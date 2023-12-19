Музей Пушкіна в Одесі: яка доля його чекає та скільки грошей на нього витрачається

Про це написала одеська депутатка Юлія Чухало.

За її словами, вона написала депутатське звернення стосовно постаті Пушкіна в Одесі.

Після чого Одеська облдержадміністрація 4 грудня звернулася листом до міської ради щодо демонтажу пам’ятника Пушкіну біля однойменного музею.

А вчора, 18 грудня, за рішенням історико-топонімічної комісії, депутати Одеської міськради на найближчій сесії мають вирішити питання про демонтаж пам’ятника Пушкіну, прибрати “тінь Пушкіна” на розі вулиць Дерибасівської й Рішельєвської та зняти орден Леніна на площі 10 Квітня.

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Чухало зазначила, що в музей Пушкіна, розташований на вул. Пушкінській, 13, буде реорганізовано. Оскільки музей є філією Одеського літературного музею, то саме там зараз вживаються заходи з реорганізації відповідно до чинного законодавства та розробляється нова концепція музейної експозиції.

Для мене досить дивно, що на другий рік повномасштабного вторгнення рф, досі продовжується по особливому відокремлення російської культури. 24 лютого 2022 року мало б вже точно розставити всі крапки, –

написала депутатка.

Також вона назвала суми, які витрачаються на утримання музею. За її даними, минулого року на музей з бюджету міста було витрачено близько 900 тисяч гривень, а цього року трохи більше мільйона гривень. Працює в установі – 7 людей.

Раніше “Одеське життя” писало про одеського екскурсовода та гіда Андрія Дембіцького, який через свою схожість з поетом Олександром Пушкіним багато років працював в образі поета. Ми розповіли як двійнику поета живеться тепер.