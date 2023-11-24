Заплановані “пушкінські читання” в Одесі скасували: одесити проти (відео)

Про це вона повідомила на своїй facebook-сторінці.

Захід, або “Літературний фестиваль імені Олександра Пушкіна”, як його назвала Богачинська, мав відбутися у неділю 26 листопада, біля пам’ятника Пушкіну на Думській площі.

Онлайн-афішу заходу швидко розповсюджували в соцмережах – чи захід сподобався, чи помилка в тексті афіші не давала спокою. Але одесити швидко почали реагувати на анонс фестивалю.

Як писала Богачинська у своїх соцмережах, проведення фестивалю має довести, що культура не знає кордонів і виходить за межі національних обмежень. Але зустріла критику та хейт на свою адресу.

Більш того, письменниця планувала зробити ці читання не одноразовою акцією, а щонедільним “паломництвом” біля пам’ятника російському поету.

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Метою її ініціативи було об’єднання людей та їхнє заохочення до змістовних дискусій та читання есе, присвячених поетові.

Але одеситів це обурило. І вони звернулися до поліції та СБУ з критикою Катерини за прославлення діячів-вихідців із росії, яка сьогодні ракетними й дроновими ударами знищує Україну, в тому числі й Одесу.

Вона ж своєю чергою, містян з активною громадською позицією, назвала булгаковським персонажем “Шариковим”.

Але СБУ таки запросило Катерину “на побачення”, після якого Катерина публічно попросила вибачення і сказала, що якби знала, що її ініціатива приведе до такої кількості невдоволених людей, то не анонсувала б її.

Також письменниця наголосила, що до закінчення війни не організовуватиме подібні заходи.

Нагадаємо, 18 листопада 2023 року, пам’ятник Пушкіну на Думській площі в Одесі облили червоною фарбою. Влаштував такий «перформанс» місцевий художник Ярослав Войцеховський.