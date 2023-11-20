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Пушкін в Одесі: від символу Євромайдану до маркера “руського міру”

Пушкін в Одесі: від символу Євромайдану до маркера “руського міру”

Частина патріотичної української громадськості зараз наполягає на тому, щоби стерти поета Олександра Пушкіна з історії та топоніміки міста. Парадоксальність ситуації в тому, що 10 років тому ці люди обрали Пушкіна символом одеського Євромайдану.

Про це нагадав одеський журналіст і шахіст Михайло Голубєв. На своїй сторінці у facebook він опублікував скріншот повідомлення із закликом усім прихильникам євроінтеграції України зібратися 22 листопада 2013 року біля пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі.

афіша про мітинг євромайдану

Перший мітинг одеського Євромайдану пройшов 22 листопада 2014 року біля пам’ятника. На афіші – цитата з поета та його профіль / Скріншот зі сторінки Михайла Голубєва у ФБ.

За його словами, місце було обрано свідомо. Що підтверджує і текст листівки, на якій було зображено профіль поета Олександра Пушкіна та розміщено його цитату про Одесу: “Тут все Європою дихає, віє…”.

На цьому історія “євромайданівця” Пушкіна не закінчилася. Хоча мітинги невдовзі переїхали до пам’ятника Дюку де Рішельє, виступаючі за курс України до Євросоюзу використовували банер із зображенням поета з цією його цитатою під час своїх виступів.

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Зараз же, через десятиліття, думки українських патріотів про поета розділилися. Частина, як і раніше, вважає його “співаком свободи”, лібералом та прихильником європейських цінностей.

Інші ж переглянули своє ставлення до Пушкіна, вважають тепер його прислужником російської імперської ідеології, а будь-які згадки про нього – мітками “руського міру”.

Андрій Юсов

Андрій Юсов був одним із організаторів Євромайдану в Одесі. Наразі працює спікером у Головному управлінні розвідки ЗСУ / Фото зі сторінки Андрія Юсова у ФБ.

“Одеське Життя”, зі свого боку, продовжує досліджувати як роль особистості Пушкіна в історії міста, так і Пушкіна як частини міського середовища, що втілюється в архітектурі, пам’ятках, об’єктах мистецтва та топоніміці.

Попереду будуть ще публікації на цю тему.

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Довідка

Євромайдан – це масові акції протесту, які відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року. Ці протести розпочалися після того, як український уряд оголосив про зупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Метою протестів було підписання цієї угоди. Виступи переросли в Революцію Гідності, внаслідок якої відбулася зміна влади в Україні, президента Віктора Януковича було усунуто з посади, проведено дострокові президентські вибори. Євромайдан досяг своєї мети – договір про асоціацію з ЄС було підписано.

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