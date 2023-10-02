Транспортні страждання по-одеськи: прибрати три маршрути без попередження, а четвертий обіцятиме вже три роки

Трамваї, що не ходять в Одесі через реконструкцію шляхів вже кілька років або їхню повну зупинку через дощі в Одесі вже не дивує, але продовжує шокувати багатьох городян. Ось і в 2023 році в розпал навчального року багато жителів опинилися в складній ситуації через зупинку одразу трьох важливих трамваїв.

У всьому світі електротранспорт активно розвивається як альтернатива працюючому на бензині, дизелі та газі. Електротранспорт дешевший, мобільніший (йому найчастіше байдуже пробки на дорогах) і зручніший. Але щоб дійсно стати альтернативою автотранспорту, треба не поступатися йому гарантованим виходом на маршрути. А ось із цим, зокрема, в Одесі виникають серйозні проблеми.

Навіщо купувати проїзний, якщо ходитимеш пішки

Повідомлення одеської мерії, що з 6 вересня орієнтовно до 20 жовтня в Одесі не ходитимуть три трамваї — №5, 28 та 17, стало для багатьох шоком. Воно й не дивно. Адже повідомили про реконструкцію трамвайних колій біля кінотеатру «Батьківщина» лише за день, 5 вересня.

Адже ремонт вже йшов не один день. І тому давно було зрозуміло, що зупиняти трамваї доведеться. Але нікого з чиновників не цікавило, що розпочався навчальний рік, що працюючим громадянам треба вчасно приїжджати на роботу, і не всі мають на це 30-60 гривень на день на маршрутки, що багатьом пацієнтам треба діставатися до лікарень. Жителям міста просто не дали шансів і часу знайти шляхи вирішення проблем, що виникли для них.

Не полегшують ситуацію і два автобусні маршрути — 18Т (Куликове поле — 13 станція Великого Фонтану) та 5Т (Аркадія — залізничний вокзал), які запустили замість частини двох трамвайних маршрутів.

«Робота автобусів буде організована з перевезенням усіх пільгових категорій пасажирів, передбачених чинним законодавством України», — сказано на офіційному сайті міста. Проблема лише в тому, що режим «маршрутне таксі» не передбачає безкоштовного проїзду пенсіонерів.

До редакції одесити зверталися і з питаннями про те, як бути з проїзними квитками? Адже люди купували проїзні, які їм не знадобляться. Одесити «кинули», і відповіді на запитання, чи компенсація цих втрат буде, поки немає. Мимоволі згадався старий вислів про принцип роботи одеського кондуктора: «Взяв квиток — йди пішки». У нашому випадку – «Купив проїзний – йди пішки».

Великий Фонтан без трамваїв — не Фонтан

Наша газета вже не раз писала, що на 16 станцію Великого Фонтану трамвай №18 не ходить з вересня 2020 року. Причина – реконструкція розворотного трамвайного кільця навколо ЖК «Аквамарін». Наразі зупинено ще й 17-й маршрут.

Але як можна залишити без доступного транспорту Фонтан? Там санаторій, шпиталь, міська лікарня №8, поліклініка.

І про це мені говорили люди, які дивуються, не розуміють, чому так довго не ходить трамвай. Думаю, що 18-й трамвай ще довго не ходитиме. Схоже, що інтереси забудовника тут явно взяли гору над інтересами всіх жителів міста, яких залишили без трамваїв на одному з найпопулярніших оздоровчих та туристичних маршрутів. Головне, щоби не назавжди. Тому що Фонтан, як кажуть місцеві, без трамваїв це не Фонтан.

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Шкода, але поки що всі зміни в роботі головної транспортної мережі Одеси — міського електротранспорту — з городянами не обговорюються. Хочеться, щоб інтереси людей надалі враховували, а не навішували на них чергові проблеми.

Ау, мерія! Дайте відповідь на запитання одеситів

До редакції звертаються читачі з питаннями про те, що відбувається із нашим міським транспортом. Ми зібрали найактуальніші з них:

Як довго триватиме реконструкція трамвайних колій біля кінотеатру «Батьківщина»?

Чи компенсується вартість проїзних квитків, якими пасажири не можуть скористатися через зупинення трьох маршрутів?

Як організовано роботу дублюючого автотранспорту (замість зупинених трамваїв): вартість проїзду у маршрутках та хто має право безкоштовного проїзду?

Чи знову з’явиться трамвай на Фонтані хоч колись, чи це вже історія?

«Навіщо це потрібно наприкінці літа?» — запитують одесити у Фейсбуці щодо інформації про швидкий вихід на маршрут модернізованого чеського трамвая «Татра Т-3» із потужним кондиціонером.

Чи вирішиться проблема зупинки трамваїв на Пересипу, не пристосованої до сильних дощів та снігопадів.

Чому немає оперативної системи перемикання трамваїв — трамвай №12, який нещодавно застряг на Пересипу, на кілька годин паралізував рух 7-го маршруту на селище Котовського.

Досі не зрозуміло, чому не відновлено колишній маршрут руху тролейбуса №10 від Пересипського мосту, а не з вулиці Рішельєвської.

Ці питання через керівника прес-служби Одеської мерії Наталю Мальцеву ми надіслали міським чиновникам. Але відповіді досі не отримали.

Світлана КОМІСАРЕНКО