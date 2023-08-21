30 електробусів в кредит: Одеська міськрада планує поповнити парк громадського транспорту

Одеська міська рада планує взяти субкредит від Міністерства фінансів України на 30 нових електробусів для Одеси і затвердити таке рішення на виконавчому комітеті, який відбудеться 25 серпня 2023 року. Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

Мова йде про планування затвердження Одеською міськрадою висновку щодо доцільності залучення cубкредиту від Міністерства фінансів України під гарантію міськради для реалізації субпроєкту «Оновлення рухомого складу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс».

Міська влада планує придбати 30 нових електробусів для Одеси в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України ІІ».

У рамках проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» за гроші Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку міста України отримають 200 мільйонів євро, які будуть витрачені на придбання 264 тролейбусів, 65 електробусів та 20 трамваїв. Зокрема, для Одеси придбають 30 електробусів із підзарядними станціями, термін реалізації проєкту – 2023–2026 роки.

Згідно з проєктом рішення виконкому, загальна інвестиційна вартість проекту становить 13 млн євро, яку дозволяє покрити обсяг кредиту від Європейського інвестиційного банку. Але будуть ще витрати коштом бюджету Одеської міської територіальної громади – 2,6 млн євро – на сплату ПДВ. Саме цю суму мерія планує взяти в субкредит у Мінфіну.

Повернення кредитних коштів планується за рахунок загального доходу підприємства від всіх видів діяльності.

Нагадаємо, щов Одесі комунальне підприємтсво “Міськзелентрест” оголосило тендер на шість мільйонів гривень для закупівлі саджанців дерев.

Фото ілюстративне