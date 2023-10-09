Популярний одеський тролейбус повернувся на маршрут

З сьогоднішнього дня тролейбусний маршрут №10 працює у звичному форматі – машини курсують між вулицею Інглезі та Пересипським мостом (зупинка «вулиця Приморська»).

Про це повідомляють в «Одесміськелектротрансі».

Спецлужби завершили ліквідацію наслідків ракетного удару по Одесі 23 липня, коли одна з ракет потрапила до будинку на Приморській вулиці. З того часу «десятка» працювала до Рішельєвської.

З 9 жовтня роботу тролейбусного маршруту №10 відновлено в повному обсязі.

Нагадаємо, в Одесі курсує нічний електротранспорт – два трамваї та один тролейбус. Розклад можна дізнатись тут.

Читайте також: