Новини Одеси та Одеської області

Великий та екологічно чистий автобус з’явився в Одесі на звичайному маршруті

Великий та екологічно чистий автобус з’явився в Одесі на звичайному маршруті

В Одесі з’явилася незвичайна маршрутка – білий гібридний автобус із норвезькими написами на табло.

Сьогодні такий автобус вийшов на маршрут №242, повідомляє телеграм-канал Одеське життя.

Автобус Volvo 7700 Hybrid куплений у Норвегії, він не новий – 2011-го року випуску.

Це перша поява великого автобуса цим маршрутом за останні 2 роки і третій великий автобус на маршрутах Одеси в принципі. Інші великі автобуси курсують маршрутами №232а та 250, втім, це звичайні дизельні автобуси.

Характеристики автобуса

Модель Volvo 7700 Hybrid дебютувала на автосалоні IAA-2008 у Ганновері, у серію машина пішла у 2010 році, випуск її налагодили на заводі у польському місті Вроцлав.

12-метровий гібрид оснащується 5,0-літровим турбодизелем 212 л. с. , що працює в парі з електромотором-генератором I-SAM На швидкостях до 15-20 км/год. автобус їде на електротязі, не викидаючи в атмоферу шкідливі речовини, а потім до нього підключається ДВС. Це гібридний привід т.з. паралельного типу. Автобуси цієї моделі випускалися до 2012 року.

Нагадаємо, на Одещині закуплено 28 нових шкільних автобусів українського виробництва марки «Еталон».

Читайте також: З 6 вересня два трамвайних маршрути Одеси замінять автобусами: подробиці

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати