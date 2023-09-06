Великий та екологічно чистий автобус з’явився в Одесі на звичайному маршруті

В Одесі з’явилася незвичайна маршрутка – білий гібридний автобус із норвезькими написами на табло.

Сьогодні такий автобус вийшов на маршрут №242, повідомляє телеграм-канал Одеське життя.

Автобус Volvo 7700 Hybrid куплений у Норвегії, він не новий – 2011-го року випуску.

Це перша поява великого автобуса цим маршрутом за останні 2 роки і третій великий автобус на маршрутах Одеси в принципі. Інші великі автобуси курсують маршрутами №232а та 250, втім, це звичайні дизельні автобуси.

Характеристики автобуса

Модель Volvo 7700 Hybrid дебютувала на автосалоні IAA-2008 у Ганновері, у серію машина пішла у 2010 році, випуск її налагодили на заводі у польському місті Вроцлав.

12-метровий гібрид оснащується 5,0-літровим турбодизелем 212 л. с. , що працює в парі з електромотором-генератором I-SAM На швидкостях до 15-20 км/год. автобус їде на електротязі, не викидаючи в атмоферу шкідливі речовини, а потім до нього підключається ДВС. Це гібридний привід т.з. паралельного типу. Автобуси цієї моделі випускалися до 2012 року.

Нагадаємо, на Одещині закуплено 28 нових шкільних автобусів українського виробництва марки «Еталон».

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