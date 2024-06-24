Куди скаржитися одеситам, якщо працівники ТЦК перевищують повноваження

Куди скаржитися одеситам, якщо працівники ТЦК перевищують повноваження

Останнім часом почастішали скандали за участю представників ТЦК і цивільних осіб, зокрема й в Одесі. Тому в Командуванні Сухопутних військ вирішили реагувати на зловживання в ТЦК і запустили гарячі лінії в регіонах України.

Серед найбільш обговорюваних скандалів в Одесі – це конфлікт співробітників ТЦК і медиків швидкої допомоги. Також досі шукають водія, який “протягнув” двох військових ТЦК на капоті авто.

А інцидент із побиттям дівчини чоловіком у військовій формі в Одесі взяли під контроль у Міноборони, а керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів із метою встановити, “в чиїх інтересах” було створено відео.

“Аналізуючи роботу наявних контактів, було вирішено оновити номери телефонів за єдиним стандартом. Це дасть змогу забезпечити швидку та ефективну комунікацію громадян із військовослужбовцями ТЦК і СП у всіх куточках країни”, – повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

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Усі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців у ТЦК і СП або має питання щодо мобілізації та військового обліку, можуть звертатися за такими контактними номерами:

Одеський ОТЦК і СП: (066) 033 79 37 (цілодобово);
Кіровоградський ОТЦК і СП: (066) 033 79 62 (цілодобово);
Миколаївський ОТЦК і СП: (066) 033 79 52 (цілодобово);
Вінницький ОТЦК і СП: (066) 033 79 65 (цілодобово);
Херсонський ОТЦК і СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).

гаряча лінія ТЦК

“Ми забезпечуємо конфіденційність і неупередженість у розгляді кожного звернення”, – запевнили в Одеському обласному ТЦК.

Також можна телефонувати на гарячу лінію Командування Сухопутних військ Збройних Сил України – 0 800 301 937.

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вважає, що примусової мобілізації в Одесі немає.

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