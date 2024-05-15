У ОК “Південь” вважають відео побитої одеситки “недозвільними діями”

Нагадаємо, увечері 13 травня в соцмережах почало поширюватися повідомлення про побиття дівчини в центрі Одеси чоловіком у військовій формі. Постраждала 19-річна одеситка Антоніна Токмакова стверджує, що на неї напав і побив співробітник ТЦК, а причиною стало те, що вона знімала на відео, як її приятеля відвозять на автобусі до військкомату.

Керівництво оперативного командування «Південь» звернулося до правоохоронних органів із метою встановлення цілей та обставин створення відео, а також для визначення осіб і груп, у чиїх інтересах ці дії було вчинено.

«Відеоматеріали, що потрапляють у мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнацію процесу мобілізації та дискредитацію військових із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – йдеться в повідомленні військових.

Також командування додало, що спільні зусилля з правоохоронцями «допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у регіоні».

Раніше інцидент із побиттям дівчини в Одесі взяли під контроль у Міноборони.

Також повідомлялося, що за фактом побиття дівчини військовослужбовцем Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону порушила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області.