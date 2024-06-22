Глава Одеської ОВА: «У нас немає примусової мобілізації» (відео)

Глава Одеської ОВА: «У нас немає примусової мобілізації» (відео)

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вважає, що примусової мобілізації в Одесі немає.

Про це він заявив у коментарі виданню “Думська”.

За словами Кіпера, в Україні діє закон про мобілізацію. А чоловіки, які стають фігурантами відео, що розповсюджуються соцмережами, коли їх забирають співробітники ТЦК, можуть перебувати в розшуку через адміністративні порушення.

“У нас немає примусової мобілізації. Я, як юрист, я не бачу нічого примусового сьогодні. Якщо ви маєте на увазі так звані “бусики”, то ніхто не говорить, у тому числі й ЗМІ, що ці люди можуть бути в розшуку по адмінпротоколу, проігнорували повістку або після проходження відповідної комісії ВЛК не з’явилися. Ми беремо емоційні факти, але не беремо юридичну складову і тому це важко коментувати”, – пояснив голова Одеської ОВА.

Кіпер стверджує, що кожен випадок слід розглядати та коментувати окремо.

Як повідомлялося раніше, в Одесі шукають водія, який “протягнув” двох військових ТЦК на капоті авто і втік.

А 11 червня на території ТЦК Київського району Одеси стався конфлікт співробітників ТЦК і медиків швидкої допомоги.

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