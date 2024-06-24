Куда жаловаться одесситам, если работники ТЦК превышают полномочия

В последнее время участились скандалы с участием представителей ТЦК и гражданских лиц, в том числе и в Одессе. Поэтому в Командовании Сухопутных войск решили реагировать на злоупотребления в ТЦК и запустили горячие линии в регионах Украины.
Среди самых обсуждаемых скандалов в Одессе — это конфликт сотрудников ТЦК и медиков скорой помощи.Также до сих пор ищут водителя, который «протащил» двух военных ТЦК на капоте авто .
А инцидент с избиением девушки мужчиной в военной форме в Одессе взяли под контроль в Минобороны, а руководство оперативного командования «Юг» обратилось в правоохранительные органы с целью установить, «в чьих интересах» было создано видео.
«Анализируя работу имеющихся контактов, было решено обновить номера телефонов по единому стандарту. Это позволит обеспечить быструю и эффективную коммуникацию граждан с военнослужащими ТЦК и СП во всех уголках страны», — сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Читайте также: В одесской маршрутке люди в форме «повязали» мужчину и распылили перцовый газ
Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих в ТЦК и СП или имеет вопросы по мобилизации и воинскому учету, могут обращаться по следующим контактным номерам:
- Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно);
- Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно);
- Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно);
- Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно);
- Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).
«Мы обеспечиваем конфиденциальность и беспристрастность в рассмотрении каждого обращения», — заверили в Одесском областном ТЦК.
Также можно звонить на горячую линию Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — 0 800 301 937.
Напомним, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер считает, что принудительной мобилизации в Одессе нет.
Читайте также: Из-за мобилизации Одесса может остаться без скорой помощи.