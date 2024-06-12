Конфлікт одеських медиків та ТЦК вичерпано?

Конфлікт одеських медиків та ТЦК вичерпано?

Центр екстреної медичної допомоги та Медицини Катастроф Одеської області прокоментував конфлікт із працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що стався 11 червня у ТЦК Київського району Одеси.

Як повідомили сьогодні на корпоративній сторінці Центру у Facebook, конфлікт вичерпано, а остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до одеського районного ТЦК, щоб надати допомогу чоловікові, якого побили та розпорошили йому в обличчя газ із балончика. Але співробітники ТЦК, не тільки не дозволили госпіталізувати потерпілого, але і затримали бригаду медиків та водія швидкої допомоги.

Пізніше низка місцевих телеграм-каналів повідомили про масову бійку, яка почалася, коли до будівлі ТЦК приїхали на знак протесту кілька «швидких».

На інцидент відреагували в поліції, заявивши, що Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

А військкоми, у свою чергу, представили свою версію того, що сталося.

За інформацією ТЦК, у військовослужбовців виникла підозра, що «люди, які прибули в медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги»,  нібито намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку його було визнано придатним за висновком військово-лікарської комісії.

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«З приводу інциденту, що стався вчора, між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпаний. Остаточний вердикт нададуть правоохоронці»,

– прокоментували ситуацію у Центрі екстреної медичної допомоги.

Крім цього, у Центрі наголосили, що питання бронювання медиків буде вирішено «найближчим часом».

Як повідомляється, зараз усі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що через мобілізацію Одеса може залишитися без швидкої допомоги.

Фото: скріншот відео із соцмереж

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