Конфлікт одеських медиків та ТЦК вичерпано?

Як повідомили сьогодні на корпоративній сторінці Центру у Facebook, конфлікт вичерпано, а остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до одеського районного ТЦК, щоб надати допомогу чоловікові, якого побили та розпорошили йому в обличчя газ із балончика. Але співробітники ТЦК, не тільки не дозволили госпіталізувати потерпілого, але і затримали бригаду медиків та водія швидкої допомоги.

Пізніше низка місцевих телеграм-каналів повідомили про масову бійку, яка почалася, коли до будівлі ТЦК приїхали на знак протесту кілька «швидких».

На інцидент відреагували в поліції, заявивши, що Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

А військкоми, у свою чергу, представили свою версію того, що сталося.

За інформацією ТЦК, у військовослужбовців виникла підозра, що «люди, які прибули в медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги», нібито намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку його було визнано придатним за висновком військово-лікарської комісії.

Читайте також: Фельдшер одеської швидкої розповів про подробиці конфлікту з ТЦК

«З приводу інциденту, що стався вчора, між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпаний. Остаточний вердикт нададуть правоохоронці»,

– прокоментували ситуацію у Центрі екстреної медичної допомоги.

Крім цього, у Центрі наголосили, що питання бронювання медиків буде вирішено «найближчим часом».

Як повідомляється, зараз усі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що через мобілізацію Одеса може залишитися без швидкої допомоги.

Фото: скріншот відео із соцмереж