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В одеській маршрутці люди у формі «пов’язали» чоловіка та розпорошили перцевий газ (відео)

В одеській маршрутці люди у формі «пов’язали» чоловіка та розпорошили перцевий газ (відео)

Не встиг вщухнути скандал із побиттям співробітником ТЦК 19-річної одеситки, як виник черговий «мобілізаційний» інцидент. На цей раз місцем дії стала маршрутка №232.

З одеської маршрутки силою вивели чоловіка

Сьогодні, 16 травня 2024 року, соцмережами та одеськими телеграм-каналами розлетілося відео, на якому представлено, як люди у формі (імовірно військкоми) силою витягли з автобуса чоловіка і потягли його до свого «бусика».

ТЦК в одеській маршрутці

Скриншот з відео

До того ж, як стверджує жінка, яка зняла це відео, один із чоловіків у камуфляжі штовхав її та намагався відібрати та розбити її телефон.

Окрім того, очевидиця конфлікту стверджує, що в салоні маршрутки розпорошили перцевий газ.

Увага: на відео є нецензурна лексика:

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Як прокоментували інцидент в одеській маршрутці у ТЦК

Інцидент уже прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

Як сказано в офіційному повідомленні відомства, із відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Йде уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку.

«Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна – будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку»,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 13 травня в соцмережах почало поширюватися повідомлення про побиття дівчини в центрі Одеси чоловіком у військовій формі. Постраждала 19-річна одеситка Антоніна Токмакова стверджує, що на неї напав та побив співробітник ТЦК, а причиною стало те, що вона знімала на відео, як її приятеля відвозять автобусом до військкомату.

Повідомлялося, що інцидент зі побиттям дівчини в Одесі узяли під контроль в Міноборони, а керівництво оперативного командування «Південь» звернулося до правоохоронних органів з метою встановити, «в чиїх інтересах» було створено відео.

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