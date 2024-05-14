Побиття одеситки співробітником ТЦК прокоментували у Міноборони

Таке повідомлення оприлюднили сьогодні, 14 травня 2024 року, на офіційному сайті Міноборони.

У Міноборони взяли під контроль інцидент зі побиттям дівчини в Одесі

Як сказано в повідомленні, сьогодні в Мережі розповсюдили відео «про конфліктний інцидент жінки з представником Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки», внаслідок якого 19-річну одеситка було доставлено до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями голови та грудної клітки.

Також повідомляється, що за фактом побиття дівчини військовослужбовці Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону порушили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (навмисне легке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції Одеської області.

«Міністерство оборони України контролює розслідування цієї справи, надаючи повну та всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності»,

– наголошують у відомстві.

Нагадаємо, увечері 13 травня в соцмережах почало поширюватися повідомлення про побиття дівчини в центрі Одеси чоловіком у військовій формі, який представився працівником ТЦК.

За словами постраждалої, причиною стало те, що вона знімала на відео, як її приятеля відвозять автобусом до військкомату.

Конфлікт із ТЦК у центрі Одеси: версія поліції

Водночас у поліції звинувачують у агресивній поведінці саму дівчину.

За версією правоохоронців, усе почалося з того, що ввечері того дня на вулиці Гаванній компанія нетверезих молодих людей посварилася з таксистом, який відмовився їх везти. Ті на помсту залили його з газового балончика. На виклик чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції, та всіх учасників конфлікту запросили до райвідділу на Грецькій.

За повідомленням поліції, у райвідділі дівчина поводилася агресивно, кидалася в бійку до поліцейських, розбила шибку на контрольно-пропускному пункті, а на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Щодо неї було складено кілька протоколів за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимогі поліцейського) КУпАП, а також протокол про адмінзатримання.

А щодо однієї молодої людини склали адмінпротокол за розпивання алкоголю у громадських місцях.

Після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень молодих людей відпустили.

Правоохоронці запевняють, що дізналися про напад уже наступного дня, тобто сьогодні, 14 травня. До них надійшло повідомлення, що вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП.

«За інформацією від органів здоров’я, їй заподіяно закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою до правоохоронних органів не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється»,

– заявили правоохоронці.

«Ключовим для розуміння того, що ж насправді сталося цієї ночі на Грецькій, стало б відео з камер зовнішнього спостереження. Відділення поліції, Торговий центр, безліч бутіків – камер на цьому п’ятачку достатньо. Однак жодного кадру немає не те щоб від офіційних джерел, матеріали не проникли навіть у всюдисущі паблики.

І ще одне дуже важливе питання, звідки узявся милиця? Це не палиця, не те щоб рідкість, але просто так на дорозі не валяється, і позичити у тих же копів не вийде. І як чоловік у військовій формі, і, мабуть, із милицею, непомітно зник з-під носа поліцейських? Конфлікт був тихим. Невже подібні крики звучать на Грецькій так часто, що копи не звертають на них взагалі ніякої уваги?

Звідки взявся і куди подівся бус? Ще одне питання, відповідь на яке точно допоможе поліції розібратися у цій справі»,

– цікавиться видання «Думська».

При цьому особистість жертви нападу Антоніни Токмакової виявилася не однозначною. З’ясувалося, що дівчина вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Так, два роки тому, 2022 року, вона «вчинила злісну непокору розпорядженню поліцейського, а саме не відійшла на зазначену відстань». У 2021 році її притягали до адміністративної відповідальності за нецензурну лайку у людному місці, а рік тому суд оштрафував її на 850 гривень за завдання легких тілесних ушкоджень (дівчина ополчилася на випадкову перехожу, яка знімала на телефон, як п’яна компанія бешкетує). Щоправда, штраф так і не було виплачено, і Антоніні присудили 50 годин громадських робіт.

Крім того, вона намагалася винести з «Сільпо» на Європейській вулиці (колишня Катерининська) три сендвічі та іншу їжу, загальною вартістю 3 тис. гривень, але була затримана на виході охороною. А з секонду на вулиці Буніна вона хотіла стягнути дві футболки та хустку, і знову потрапила. Її також визнавали винною і в домашньому насильстві (обзивала матюком рідну бабусю та загрожувала їй фізичною розправою).

А ще дівчину ловили з марихуаною та знову оштрафували на 850 гривень.

Таким чином, Антоніну достеменно знають у райвідділі.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій.

Фото 24 каналу