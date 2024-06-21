В Одесі шукають водія, який “протягнув” на капоті двох військових: коментар обласного ТЦК

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.

Як зазначили військові, 20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: унаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення.

“Водій “протягнув” двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, унаслідок чого один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу. Поліція оголосила розшук невідомого водія”, – йдеться в повідомленні.

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Потерпілі дали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Також зазначено, що керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування контролює цю ситуацію.

“Особи, які вчиняють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України”, – йдеться в повідомленні військових.

Протиправні дії представників ТЦК: куди звертатися

У Командуванні Сухопутних військ діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК і СП та надання консультацій: 0 800 301 937

Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях.

Крім того, окремі контактні номери діють також в областях. Якщо у вас є інформація або ви зіткнулися з випадками корупції в Одеській області, телефонуйте за номером: +380487528260.

“Ми забезпечуємо конфіденційність та неупередженість у розгляді кожного звернення”, – запевнили в Одеському обласному ТЦК.

Нагадаємо, інцидент із побиттям дівчини чоловіком у військовій формі в Одесі взяли під контроль у Міноборони, а керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів із метою встановити, “в чиїх інтересах” було створено відео.