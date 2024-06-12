Через мобілізацію Одеса може залишитися без швидкої допомоги

Коментуючи конфлікт у районному ТЦК 11 червня, коли затримали бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, лікар одеської швидкої Олександр Кіщенко розповів, що зараз працівники одеської швидкої залишилися без захисту – на сьогодні на підприємстві не заброньовано жодного співробітника.

За його словами, керівництво швидкої пообіцяло бронь співробітникам після оновлення даних у ТЦК. Однак у військкоматі йому вручили бойову повістку. Деяких лікарів, яким керівництво обіцяло бронь, «хапали на вулицях, як ухильників».

“Після цього сказали (керівництво, – ред.), що »ми вже нічого не вирішуємо, кожен сам за себе. Хто отримав повістку, той отримав повістку”, – розповів Кіщенко.

Чому швидка може до вас не доїхати

Подробиці того, що сталося в Київському ТЦК, ще належить встановити. Судячи з усього, конфлікт назрівав давно – ще в березні цього року під час зустрічі з робочим колективом Центру екстреної медицини гендиректор підприємства Світлана Ізосимова розповіла, що Міністерство оборони створило реєстр військовозобов’язаних. У ньому кожній людині, яка пройшла медичну комісію, присвоюється індивідуальний код. Він має бути внесений у військово-облікові документи громадянина. Ті, хто цей код має, можуть розглядатися при вирішенні питання про бронювання. І пообіцяла домовитися з ТЦК: спочатку відвести на медкомісію групу фельдшерів, потім водіїв. А потім подати списки на бронь до Міністерства оборони. Але щось пішло не так. І сьогодні співробітникам пропонують пройти комісію самостійно.

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Як розповів «Одеському життю» водій швидкої Андрій, бронь – найнагальніше питання на сьогодні, тому що люди реально бояться виїжджати на роботу.

“Ті, хто живе на селищі Котовського, проїжджають три-п’ять блокпостів і, не маючи броні, можуть просто не доїхати до роботи. Люди звільняються. А щоб влаштуватися в Центр, треба пройти через військкомат. Тож іти сюди ніхто не хоче, бо броні не дають. Персоналу не вистачає. У результаті – на лінію мають виїжджати 80 машин, а сьогодні виїжджає 60”, – каже він.

Скоротилося в Центрі та кількість медичних працівників. За словами водія Миколи, дорогою на роботу з маршрутки «витягли» фельдшера, який працював на його підстанції. І бригада не змогла вийти на зміну.

“Ми розуміємо, що на фронті потрібні лікарі, фельдшери, водії, – каже Микола. – Але потрібні вони і тут – людям необхідно надавати допомогу”.

Ще одна з великих проблем швидкої – зношеність автопарку.

“Люди приходять на роботу, і їм нема на чому працювати. Їх відправляють додому: ставайте на ремонт, ідіть у відпустку. За один день вісім людей пішли у відпустку, тому що в них стали машини, – розповідає Микола. – А підприємство не цікавить, за що ми будемо жити, сім’ї годувати”.

За словами водіїв, зараз несправні близько 30% машин «швидких». І, якщо з підстанції щодня мають виїжджати вісім автомобілів, то виїжджають п’ять-шість.