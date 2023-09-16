Що відбувається бiля одеської мерії вранці 16 вересня? (відео, фото) (ОНОВЛЕНО)

Схоже, що акція протесту біля будівлі мерії, які відбуваються вже не одну суботу поспіль, стають в Одесі своєрідною «традицією». Адже, зважаючи на все, місцева влада «не чує» вимоги городян і продовжує оголошувати неадекватні тендери, спрямовуючи бюджетні кошти зовсім не на потреби ЗСУ, як того вимагають городяни.

Ось і сьогодні, 16 вересня 2023 року, прямо в ці хвилини сотні одеситів зібралися на Думській площі. Люди тримають у руках плакати «ЗСУ понад усе», «А мер це що», «Я люблю Україну, а за любов треба боротися» тощо і голосно скандують: «Гроші на ЗСУ!»

«Чи вийде мер ще раз пояснити правильність і своєчасність тендерів, що проводяться?» – ставить питання Телеграм-канал «Одеське життя».

ОНОВЛЕНО:

Перед присутніми виступила організатор акції, відома одеська волонтерка, голова Благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Вона зазначила, що від того, як наша влада витрачає кожну копійку, залежить життя наших земляків на передовій.

За її словами, вона та її колеги-волонтери щодня отримують повідомлення від військових про брак дронів та тактичної медицини. І не повинно бути так, щоб замість того, щоб вирішувати свої бойові завдання, наші захисники були змушені стояти з простягнутою рукою. І саме тому деякі тендери наразі недоречні.

«Ми теж любимо своє місто, ми теж хочемо, щоб воно було красивим, але все це вже після війни», – наголосила Катерина Ножевнікова.

А у фіналі акції пройшла хвилина мовчання. Одесити схилили коліна, згадавши всіх загиблих на цій війні за нашу свободу та незалежність:

Нагадаємо, аналогічні акції відбулися біля будівлі одеської мерії у День міста 2 вересня та 9 вересня.

Але, незважаючи на протести одеситів, минулого тижня стало відомо про черговий мільйонний тендер: на ремонт двох ділянок дороги у Пересипському районі місцева влада готова виділити з міського бюджету понад 42 млн гривень.

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