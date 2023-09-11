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В Одесі відмовилися скасувати 30 мільйонний тендер на ремонт ТЮГу

В Одесі відмовилися скасувати 30 мільйонний тендер на ремонт ТЮГу

Незважаючи на протести одеситів, Одеська обладміністрація не скасовуватиме тендер на ремонт театру юного глядача. Вартість робіт – майже 32 млн грн.

Про це під час зустрічі із журналістами повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами голови ОВА, цей тендер актуальний через те, що будівля, в якій працює театр, перебуває у майже аварійному стані.

“Там стеля провалюється, балкони падають. А туди ходять діти”, – сказав Кіпер

Зазначимо, що в Одеській облдержадміністрації попередньо вже обрали підрядника, якому заплатять майже 32 млн. грн. за реставрацію.

Нагадаємо, вже третій тиждень перед мерією протестують одесити, вимагаючи скасувати всі ці витрати під час війни як неприпустимі, а кошти передати ЗСУ, проте місцева влада досі не хоче чути вимог мітингувальників.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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