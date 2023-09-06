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Мер не почув одеситів: реконструкції Київського райсуду бути

Мер не почув одеситів: реконструкції Київського райсуду бути

Вчора, 5 вересня, в Одесі дійшли остаточного рішення щодо виділення коштів на реконструкцію будівлі Київського райсуду. На рішення місцевої влади не вплинули ані десятиденні акції протестів, ані зустріч мера Одеси з мітингувальниками.

На це стало відомо з платформи держзакупівель Prozorro.

Сьогодні управління капітального будівництва Одеської міськради уклало договір на реконструкцію Київського райсуду за 106 мільйонів гривень.

Договор

Виконувати робити буде компанія “Ремонтно-будівельна дільниця “Одесголовпостач”.

Договір опублікували на платформі публічних закупівель Prozorro.

У документі вказано, що роботи мають виконуватися з вересня 2023 року по грудень 2024 року. Вартість робіт — 106 134 345 гривень. Більшу частину коштів підрядник отримає у 2024 році, на цей рік у договорі прописано фінансування на 11,6 млн грн.

Нагадаємо, раніше в міськраді повідомляли, що до суду мають добудувати додаткове приміщення для перебування затриманих і правоохоронців, які їх супроводжують.

Це буде другий ремонт суду за останні кілька років. Попередні роботи були у 2019-2020 роках і коштували міському бюджету 34,5 млн грн.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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