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У мерії Одеси відмовилися купувати “золоті” дерева, але є нюанс

У мерії Одеси відмовилися купувати “золоті” дерева, але є нюанс

Одеська мерія скасувала шестимільйонний тендер на закупівлю декоративних рослин Але замість того, щоб перенаправити кошти на потреби Оборони, влада відразу оголосила аналогічну закупівлю.

8 вересня одеське комунальне підприємство «Міськзелентрест» відмінило тендер на придбання багаторічних декоративних рослин на суму близько шести мільйонів гривень.

Приводом для скасування став лист департаменту стратегічних розслідувань обласної поліції, направлений директору “Міськзелентресту” Віталію Раскидному. Поліція знайшла у тендерній документації численні порушення, які не помічали одеські чиновники.

Результати тендеру анулювали 8 вересня і того ж дня оголосили новий тендер на ті самі гроші. У списку закупівель – саджанці граба колоноподібного по 26 тисяч гривень за штуку та спіралеподібного тиса – по 31 тисяч гривень за штуку.

Нагадаємо, тисячі одеситів проводили мітинги перед одеською мерією, вимагаючи скасувати всі ці витрати під час війни як неприпустимі, а кошти передати ЗСУ. Але, як видно, чиновники не дуже зважають на народ там, де можна добре “попилити” бюджет.

Одеське життя” багато писало на цю тему:

 

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