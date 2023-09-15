Новини Одеси та Одеської області

Попри протести в Одесі знову оголосили тендер на 42 мільйони: що цього разу

Попри протести в Одесі знову оголосили тендер на 42 мільйони: що цього разу

В Одесі оголошено тендер на ремонт двох ділянок дороги у Пересипському районі. На ремонтні роботи місцева влада готова виділити з міського бюджету понад 42 мільйони гривень.

Інформація про тендер опублікована на сайті держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради. Початок аукціону заплановано на 22 вересня 2023 року. Роботи мають закінчити до кінця 2024 року.

Тендер на ремонт дороги

42,4 млн грн планується виділити із міського бюджету на капітальний ремонт

  • вул. Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського),
  • та вул. 7-а Пересипська (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 8-ї Пересипської).

Нагадаємо, що на минулих вихідних одесити зібралися на мітинг проти мільйонних тендерів, які не на часі.

Також очільник ОВА Олег Кіпер заявляв, що дороги будуть ремонтувати, якщо в цьому є нагальна потреба. А оздоблення і витрачання коштів на клумби, плитку, лавочки й подібне — залишають на потім.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати