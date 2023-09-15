Попри протести в Одесі знову оголосили тендер на 42 мільйони: що цього разу

В Одесі оголошено тендер на ремонт двох ділянок дороги у Пересипському районі. На ремонтні роботи місцева влада готова виділити з міського бюджету понад 42 мільйони гривень.

Інформація про тендер опублікована на сайті держзакупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради. Початок аукціону заплановано на 22 вересня 2023 року. Роботи мають закінчити до кінця 2024 року.

42,4 млн грн планується виділити із міського бюджету на капітальний ремонт

вул. Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського),

та вул. 7-а Пересипська (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 8-ї Пересипської).

Нагадаємо, що на минулих вихідних одесити зібралися на мітинг проти мільйонних тендерів, які не на часі.

Також очільник ОВА Олег Кіпер заявляв, що дороги будуть ремонтувати, якщо в цьому є нагальна потреба. А оздоблення і витрачання коштів на клумби, плитку, лавочки й подібне — залишають на потім.