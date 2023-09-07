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Ремонт ТЮГу та Київського райсуду: Кіпер розповів що думає про витрати коштів на ці об’єкти

Ремонт ТЮГу та Київського райсуду: Кіпер розповів що думає про витрати коштів на ці об’єкти

Голова Одеської ОВА поділився своєю думкою щодо тендерів на ремонтні роботи Київського райсуду та ТЮГу. А також розповів кому допомагає ОВА спільно з громадами області.

Інтерв’ю з Олегом Кіпером записали наші колеги із “Думської”.

Кореспондент звернув увагу голови ОВА на те, що з одного боку бюджетні кошти громад, що передаються військовим, взяті під жорсткий контроль ОВА, і багато хто говорить про кінець децентралізації та посилення вертикального правління. З іншого боку, в Одесі розвивається громадянський опір “невійськовому” використанню бюджетних коштів. Тут мають на увазі тендери на реконструкцію Київського райсуду на 106 млн гривень та ремонт ТЮГу на майже 32 млн гривень. А також недеталізовані 200 мільйонів гривень на капітальний ремонт від облради.

На запитання чи впливає він якось на ці процеси, голова Одеської ОВА відповів:

Я не думаю, що варто говорити про кінець децентралізації. Ми просто посилили контроль за розподілом коштів, щоб не було нецільового використання. Тому що ми маємо бути повністю впевнені, що ті дрони чи паливо отримають конкретні бійці.

Кіпер розповів, що всі громади сприйняли це нормально. І сьогодні вже закупили пожежні машини, допомогли спецназу «Альфа», поліції, прикордонникам.

За словами голови ОВА, поки що тільки Одеська міська рада не поспішає виділяти гроші. Понад те, Кіпер відвідав одну сесію, але його питання не винесли на розгляд.

Я ще трохи почекаю, а потім розбиратимемося, –

заявив голова Одеської ОВА.

Щодо невоєнних витрат, наприклад на ремонт ТЮГу, то Кіпер повідомив, що там є серйозні проблеми з фасадом. І щоб запобігти падінню якогось його елемента на дитину, він дав розпорядження зробити все, щоб унеможливити будь-яке травмування дітей.

Щодо Київського суду, то питання приймалося без мене. Це довга історія. Розумію, що питання конвоювання важливе, але актуальне воно чи ні, поки не можу відповісти. Називаються різні суми, сподіваюся, що уповноважені особи розберуться із цим, –

висловив надію Олег Кіпер.

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