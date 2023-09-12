В Одесі 3 мільйони розмажуть асфальтом

В Одесі оголосили новий тендер на понад 3 мільйони гривень на закупівлю фарби для розмітки автошляхів.
Інформація розміщена на офіційному сайті Держзакупівлі.онлайн.
Тендер оголосила КУ “Спеціалізований монтажно-експлутаційний підрозділ” Одеської міськради.
Процедуру закупівлі “матеріалів для розмітки проїжджої частини автомобільних доріг” оголошено 8 вересня. За товар мерія готова сплатити 3 млн. 39 тисяч грн.
Торги відбудуться 18 вересня.
Повідомляється, що розрахунок за поставлений товар провадиться протягом 90 календарних днів з дати поставки товару належної якості на склад.
Нагадаємо, Одеська мерія скасувала шестимільйонний тендер на закупівлю декоративних рослин. Але замість того, щоб перенаправити кошти на потреби Оборони, влада відразу оголосила аналогічну закупівлю.
Незважаючи на протести одеситів, Одеська обладміністрація не скасовуватиме тендер на ремонт театру юного глядача.