Новини Одеси та Одеської області

В Одесі 3 мільйони розмажуть асфальтом

В Одесі 3 мільйони розмажуть асфальтом

В Одесі оголосили новий тендер на понад 3 мільйони гривень на закупівлю фарби для розмітки автошляхів.

Інформація розміщена на офіційному сайті Держзакупівлі.онлайн.

Тендер оголосила КУ “Спеціалізований монтажно-експлутаційний підрозділ” Одеської міськради.

Процедуру закупівлі “матеріалів для розмітки проїжджої частини автомобільних доріг” оголошено 8 вересня. За товар мерія готова сплатити 3 млн. 39 тисяч грн.

Торги відбудуться 18 вересня.

Повідомляється, що розрахунок за поставлений товар провадиться протягом 90 календарних днів з дати поставки товару належної якості на склад.

Нагадаємо, Одеська мерія скасувала шестимільйонний тендер на закупівлю декоративних рослин. Але замість того, щоб перенаправити кошти на потреби Оборони, влада відразу оголосила аналогічну закупівлю.

Незважаючи на протести одеситів, Одеська обладміністрація не скасовуватиме тендер на ремонт театру юного глядача.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати