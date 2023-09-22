У суботу одесити продовжать протест у мерії: гроші потрібні ЗСУ, а не на ремонт суду

Керівник одеського БФ “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова оголосила про нову акцію на підтримку ЗСУ біля мерії Одеси, як вона сподівається, останньої.

Про це волонтер повідомила на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, одесити першими в країні вийшли проти невмотивованих витрат місцевої влади на всіх рівнях та безглуздих тендерів під час війни.

До акції приєдналися мешканці інших міст: Львова, Києва, Тернополя, Луцька, Житомира, Ужгорода та ін.

Катерина Ножевнікова зазначила, що пікети в Одесі не пройшли даремно, “влада почала рухатися” і на сьогоднішній день є деякі результати:

Тендер на ялинки скасували. Рішення прийнято одноголосно; . Рішення прийнято одноголосно; про виділення 100 млн на дрони; Прийнято рішення Влада обіцяє виділити 5 млн на ліки та 16 млн на ремонт приймального відділення госпіталю (ймовірно, йдеться про Одеський військовий госпіталь).

А ось скандальний тендер на 100 мільйонів гривень, які мають піти на ремонт будівлі суду у Київському районі міста, в одеській мерії скасовувати відмовилися, тож протест продовжиться.

“Якщо не вдалося вас переконати пікетами біля будівлі мерії, я зі своїм пікетом вийду вже до будівлі суду та стану під екскаваторами. Закопати навіть 10 млн у землю не дамо. Обіцяли після війни? Будуйте суд із необхідними умовами після війни. Ніхто не проти. Але зараз закопувати 10 млн у землю просто повне безглуздя”, – написала Катерина Ножевнікова.

За її словами, суботня акція стане черговим нагадуванням владі про те, що під час війни кошти бюджету потрібно витрачати на першочергові потреби ЗСУ та міста.

«10:00 кава на Думській. Тому цього разу має бути таким, щоб вони назавжди запам’ятали, що ми є і ми не мовчатимемо. Щоб вони розуміли, що ми знову вийдемо, як побачимо нові «ялинки чи бруківку».

Нагадаємо, в Одесі відмовилися скасувати 30-мільйонний тендер на ремонт ТЮГу.