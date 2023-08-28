Стоп неадекватні тендери: в Одесі пройшов мітинг біля мерії (відео)

В Одесі сьогодні, 28 серпня, на Думській площі відбувся мітинг. Учасники стояли із плакатами, на яких були різні гасла. Але всі вони сходилися до одного — зараз бюджет має бути максимально спрямований на допомогу військовим.

Люди прийшли вранці до будівлі мерії із закликами зупинити реконструкцію Київського райсуду за 106 млн гривень та ремонт ТЮГу за майже 32 млн гривень. А витратити гроші на дрони для ЗСУ аптечки з якісними турнікетами.

Раніше Катерина Ножевнікова, директор благодійного фонду “Корпорація монстрів”, заявила, що вийде на одиночний пікет, якщо тендер на ремонт суду не скасують.

Сьогодні Ножевнікова була не одна. Свій протест висловили ще одесити, серед яких були волонтери.

Протестувальники виступили проти виділення величезних сум на те, що не є важливим під час воєнного стану.

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