У День міста одесити зібралися на черговий мітинг проти неадекватних тендерів (фоторепортаж)

Вранці сьогоднішньої суботи, 2 вересня 2023 року, у День міста Одеси, одесити знову зібралися на масовий мітинг біля будівлі мерії на Думській площі, щоб вкотре нагадати владі про невчасність тендерів із явним корупційним відтінком.

Таким чином, небайдужі городяни дають зрозуміти, що вони всі бачать і розуміють, навіщо організуються масштабні будівельні та ремонтні проекти за бюджетні гроші, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

На місці побував наш фотокореспондент.

Нагадаємо, подібний пікет відбувся біля будівлі одеської міськради 28 серпня. Його ініціаторкою виступила відома одеська волонтерка, голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Небайдужі городяни закликали зупинити реконструкцію Київського райсуду за 106 млн гривень та ремонт ТЮГу за майже 32 млн гривень, вимагаючи замість помпезних проектів спрямувати кошти на оборону та ЗСУ.

За підсумками пікету волонтери підготували відкрите звернення до влади країни. У цьому обрвіщенні вони вимагають змінити бюджет цього і наступного року, щоб перенаправити гроші на оборону.

Тоді ж Катерина Ножевнікова заявила, що пікетуватиме мерію щодня, доки вимоги волонтерів та громадських працівників не будуть виконані.

І ось сьогодні – черговий мітинг, який зібрав не одну сотню городян.

Як стало відомо, перед мерією розпочали репетицію урочистостей до Дня міста, але після того, як протестувальники почали скандувати «ганьба», «гроші ЗСУ» та звати мера, приготування швидко згорнули.

Як пише видання «Думська», Катерина Ножевнікова виступила перед мітингувальниками. Вона висловила сподівання, що чиновники все ж таки їх почують і згадають, що вони люди, «яких ми вибрали і надали їм повноваження, надали їм силу, можливість та інструмент допомагати тим, хто щодня віддає за нас життя»,

Наприкінці свого повідомлення волонтер закликала людей розійтися, але при цьому пообіцяла, що наступної суботи мітингувальників буде ще більше.

Одесити почали скандувати: «Катя, дякуємо» та мирно розходяться.

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Фото Ігоря Казанжі