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Чиновник закликав негайно та повністю прибрати російську мову з телебачення

Чиновник закликав негайно та повністю прибрати російську мову з телебачення

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень звернувся до загальнонаціональних мовників з проханням припинити використання в ефірах українсько-російської двомовності.

Зокрема, чиновник звернувся до телеканалів «Рада», «24 канал», «5 канал», «Прямий», «Еспресо», «Ми – Україна», Національної громадської телерадіокомпанії України та медіагруп «1+1 Media», «Starlight Media», «Inter Mеdia Group».

Він нагадав про рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року, згідно з яким використання двомовності в публічному просторі не тільки порушує права українців на інформацію державною мовою, а й «тягне за собою зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму його систему, спотворює її структуру. створює грунт для її внутрішнього розкладання, зумовлюючи його занепад».

Зазначимо, що згідно із законом про медіа використання недержавної мови в ефірі без дублювання допускається до 17 липня 2024 року. Проте мовний омбудсмен закликає не чекати на цю дату.

«Зараз законодавство України дозволяє використання недержавної мови у прямому телеефірі україномовних програм. Але, враховуючи збройну агресію російської федерації проти України, історичне рішення Конституційного Суду, а також важливість реалізації прав громадян України на отримання інформації державною мовою пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах»,

– заявив Кремень.

Крім того, він нагадав, що з 1 січня 2024 року загальнонаціональні телеканали повинні транслювати програми та фільми державною мовою не менше 90% загального ефірного часу між 7:00 та 18:00 та між 18:00 та 22:00 годинами.

А з 7 липня 2024 року в україномовних програмах використовувати інші мови без дублювання чи озвучування можна буде лише у виразах, коротких фразах та окремих словах.

Нагадаємо, раніше Тарас Кремень закликав мера Одеси Геннадія Труханова та інших керівників громад Одеської області стати на захист української мови та прийняти в суспільстві мовну програму.

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