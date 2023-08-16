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Мовний омбсудсмен Тарас Кремінь закликає мера Одеси захистити українську мову

Мовний омбсудсмен Тарас Кремінь закликає мера Одеси захистити українську мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь проведе 85 заходів держконтролю (ДК) щодо порушення мовного закону за результатами розгляду звернень громадян від початку 2023 року, в першу чергу в Одесі та Одеській області. Про це повідомила пресслужба омбудсмена.

Відомо, що станом на 10 серпня 2023 року лідером за кількістю ініційованих у 2023 році  держконтролів є Київ (31 ДК – 36%), далі – Одеська (15 ДК – 18%), Дніпропетровська (13 ДК – 15%) та Харківська області (5 ДК – 6%).

Київ, Одеса і Харків – міста-мільйонники, в яких досі немає міських мовних програм. Очільники цих громад неохоче сприяють задоволенню мовних потреб громадян, тому там критично недостатня  кількість курсів з опанування української та книгарень, спустошеність бібліотечних полиць, засилля вивісок та послуг недержавною мовою. Панове очільники міст, подбайте і захистіть мовні права кожного!, –

зазначив Тарас Кремінь.

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Таким чином Тарас Кремінь закликає мера Одеси Геннадія Труханова та інших керівників громад Одещини стати на захист української мови та прийняти в громаді мовну програму.

За 6 місяців 2023 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2020 звернень громадян про порушення мовного Закону. 

Нагадаємо, що член історико-топонімічної комісії м. Одеси Олександр Бабич розказав, за якими критеріями будуть присвоюватися імена вулицям і площам Одеси на честь загиблих на війні одеситів.

Фото: Тарас Кремінь

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