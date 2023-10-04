В Одесі продовжують нехтувати українською мовою в рекламі: як з цим борються

Мешканці Одеси продовжують надсилати скарги про недотримання мовного закону у зовнішній рекламі. Російською мовою продовжують розміщувати інформацію для загального ознайомлення – вивіски, таблички, написи, зовнішню рекламу.

Про це повідомив на facebook-сторінці Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови.

Через скарги, які йому надходять від містян, він звернувся за проясненням ситуації до мера Одеси – Геннадія Труханова.

Труханов відповів, що Управління реклами Одеської міської ради та Комунальна установа “Одесреклама” Одеської міської ради неухильно проводить перевірку змісту розміщеної зовнішньої реклами. За словами мера Одеси, підприємства, які розміщують рекламу, яка не відповідає виданим дозволам чи порушує закон, отримують від Управління реклами Одеської міськради приписи про усунення наявних порушень.

Труханов наголосив, що особлива увага, черговість та пріоритетність приділяється конструкціям, які розміщуються з недотриманням вимог статей 28, 32 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

За словами Уповноваженого, в Одесі вже демонтовано 36 вивісок та табличок, розміщених виключно недержавною мовою. Серед них, зокрема, вивіски магазинів, кафе, піцерій.

Одеса потребує посиленого контролю за дотриманням мовного законодавства у сферах реклами та інформації для загального ознайомлення. Вкотре закликаю очільника Одеси до затвердження міської мовної програми, яка, в тому числі передбачала б заходи щодо забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами. Дотримання мовного законодавства – це вимога Закону та сьогодення! –

наголосив Тарас Кремінь.

Довідка. Відповідно до статті 28 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, інформація для загального ознайомлення (оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою із можливістю за потреби дублювання іншими мовами.

Відповідно до статті 32 Закону України про мову у сфері реклами, включаючи рекламу на телебаченні й радіо, є державна мова. Ці вимоги поширюються на всі визначені види реклами незалежно від способу її розміщення та змісту (внутрішню, зовнішню, рекламу на транспорті, політичну, соціальну рекламу тощо).

Нагадаємо, що Одещина залишається в трійці лідерів за кількістю звернень щодо порушення мовного Закону, станом на 26 вересня до Секретаріату Уповноваженого надійшло 266 звернень щодо порушення мовного законодавства в Одесі та області.

Раніше ми писали, де в Одесі можна безплатно вивчати українську мову.

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