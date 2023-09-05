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Мовний омбудсмен повідомив про загрозу державній мові в Одеському регіоні

Мовний омбудсмен повідомив про загрозу державній мові в Одеському регіоні

Через порушення закону про державну мову на мера та депутата Болградської міськради складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє мовний омбудсмен Тарас Кремень.

Під час пленарного засідання, що відбулося наприкінці червня, виникла дискусія, під час якої міський голова Сергій Димитрієв перейшов недержавною мовою.

Депутат перехід російською мовою пояснила тим, що її колеги не розуміють “державну мову”.

“На десятому році війни такі відмазки представників органів місцевого самоврядування не витримують жодної критики. Крім того, закон не передбачає винятків, які дозволяють за будь-яких обставин використовувати недержавну державу під час пленарних засідань”, – наголосив омбудсмен.

Йдеться про порушення зазначеними особами низки статей Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” при здійсненні своїх повноважень під час сесії Болградської міської ради, що відбулася наприкінці червня, повідомив Тарас Кремень.

За результатами здійснення заходів контролю складено акт та протоколи про адміністративне правопорушення.

На підставі комплексного моніторингу в Болградському районі Тарас Кремень звернувся до РНБО та СБУ щодо загроз державній мові в Одеському регіоні.

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