На Одещині українізуватимуть один із районів

Болградська райрада прийняла Програму розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах громадського життя району.

У Болградському районі побільшає української мови

Про це повідомив Тарас Кремень, уповноважений по захисту державної мови. Програму було затверджено 14 вересня та розраховано на 2023-2025 роки.

Так депутати Болградської райради та місцева влада хочуть забезпечити дотримання норм конституції про українську мову, щоб вона використовувалася у всіх сферах життя району та об’єднувала людей та державу, а також допомагала розвивати національну культуру.

У програмі заплановані такі заходи:

проведення художніх конкурсів, фестивалів з ініціативи громадських організацій, національно-культурних товариств, творчих спілок району;

відкриття мережі безкоштовних очних та онлайн-курсів з української мови у бібліотечних та клубних закладах територіальних громад;

забезпечення навчальних закладів підручниками та професійною періодикою, іншою навчальною, пізнавальною та художньою літературою українською мовою;

створення та підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;

створення медіапродуктів з українознавства, тематичних тренінгів, популяризації народних українських звичаїв та обрядів Болградського району.

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Перевірка виявила використання мови країни-агресора

Нагадаємо, 24-26 липня представники Уповноваженого із захисту державної мови провели перевірку виконання вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” у Болградському районі.

У кожній із сфер суспільного життя, що підлягають аналізу, було зафіксовано або порушення вимог Закону про державну мову, або недостатня мовна компетентність у представників різних установ:

недотримання вимог мовного законодавства зафіксовано у діяльності 25 суб’єктів із 44 (56%);

за результатами моніторингу виявлено 46 порушень;

більшість порушень стосується інформації для загального ознайомлення та обслуговування споживачів;

всі порушення скоєно російською мовою, при тому, що росіян серед мешканців району всього 5%.

Перевірялися міста міста Болград, Арциз та селище Тарутине.

Ця перевірка виявила дуже багато порушень мовного законодавства. Тому в Офісі уповноваженого із захисту державної мови рекомендували керівництву Болградського району прийняти місцеву програму з оволодіння українською мовою.

Двома тижнями раніше, 31 серпня 2023 року, таку ж програму прийняли в Тарутинській селищній раді.

Всього ж на сьогодні було розроблено та затверджено 75 місцевих програм, 18 яких на обласному рівні, а 26 – на міському. На Одещині вже діють 4 програми.

“Поява таких програм, підкріплених ефективною регіональною мовною політикою та дієвим фінансовим ресурсом, – оптимальне рішення у боротьбі з наслідками русифікації та зміцненням національних інтересів”, – зазначив Тарас Кремень.

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