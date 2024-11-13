Чи правда, що у порту Одеси зберігаються радіоактивні відходи?

Російські пропагандисти у колоді фейків завжди мають апокаліптичні прогнози. На цей раз ворожа машина пропаганди почала синхронно розганяти фейк про те, що в Одесі нібито катастрофічне перевищення рівня радіації. Причиною називають кораблі з відходами ядерного палива, які, на думку ворожих пропагандистів, прибувають до порту Одеси, звісно ж, із країн Євросоюзу.
Ще один фейк ворожої пропаганди розвінчує Телеграм-канал «Одеське життя».
Як зазначається, будь-який, хто сумнівається в недостовірності даної інформації, може зайти на SaveEcoBot і переконатися, що радіаційний фон в місті в нормі.
Також добре відомо, що мішенями регулярних обстрілів Одеси найчастіше стають громадянська інфраструктура та судна із продовольством.
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«Завданням ворожої пропаганди є не лише залякування мирних людей, намагання дискредитувати роботи портів Одеси, як стратегічно важливого компонента економіки країни. Не ведіться на маніпуляції та завжди перевіряйте джерела. Автори фейків часто створюють сильно емоційно забарвлені вкиди для того, щоб вимкнути критичне мислення та швидко досягти своїх цілей», – наголошується в публікації.
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