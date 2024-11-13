Новини Одеси та Одеської області

Чи правда, що у порту Одеси зберігаються радіоактивні відходи?

Чи правда, що у порту Одеси зберігаються радіоактивні відходи?

Російські пропагандисти у колоді фейків завжди мають апокаліптичні прогнози. На цей раз ворожа машина пропаганди почала синхронно розганяти фейк про те, що в Одесі нібито катастрофічне перевищення рівня радіації. Причиною називають кораблі з відходами ядерного палива, які, на думку ворожих пропагандистів, прибувають до порту Одеси, звісно ж, із країн Євросоюзу.

Ще один фейк ворожої пропаганди розвінчує Телеграм-канал «Одеське життя».

Як зазначається, будь-який, хто сумнівається в недостовірності даної інформації, може зайти на SaveEcoBot і переконатися, що радіаційний фон в місті в нормі.

Також добре відомо, що мішенями регулярних обстрілів Одеси найчастіше стають громадянська інфраструктура та судна із продовольством.

Читайте також: Більше півтисячі будівель та квартир: наслідки чотирьох днів дронових атак по Одесі

«Завданням ворожої пропаганди є не лише залякування мирних людей, намагання дискредитувати роботи портів Одеси, як стратегічно важливого компонента економіки країни. Не ведіться на маніпуляції та завжди перевіряйте джерела. Автори фейків часто створюють сильно емоційно забарвлені вкиди для того, щоб вимкнути критичне мислення та швидко досягти своїх цілей», – наголошується в публікації.

Читайте також:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk