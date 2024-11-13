Чи правда, що у порту Одеси зберігаються радіоактивні відходи?

Ще один фейк ворожої пропаганди розвінчує Телеграм-канал «Одеське життя».

Як зазначається, будь-який, хто сумнівається в недостовірності даної інформації, може зайти на SaveEcoBot і переконатися, що радіаційний фон в місті в нормі.

Також добре відомо, що мішенями регулярних обстрілів Одеси найчастіше стають громадянська інфраструктура та судна із продовольством.

«Завданням ворожої пропаганди є не лише залякування мирних людей, намагання дискредитувати роботи портів Одеси, як стратегічно важливого компонента економіки країни. Не ведіться на маніпуляції та завжди перевіряйте джерела. Автори фейків часто створюють сильно емоційно забарвлені вкиди для того, щоб вимкнути критичне мислення та швидко досягти своїх цілей», – наголошується в публікації.

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