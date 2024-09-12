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«ТЦК викрадають підлітків»: новий фейк російської пропаганди

«ТЦК викрадають підлітків»: новий фейк російської пропаганди

Російська пропаганда поширила фейки про те, що в Україні «відбуваються непоодинокі випадки зникнення хлопців-підлітків», якіх нібито викрадають представники ТЦК. Повідомляється, що їх «психологічно обробляють», незважаючи на вік, і відправляють на фронт.

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Щоб зробити цю брехню хоч трохи схожою на правду, пропагандисти посилаються на неоднозначні слова громадського діяча Дмитра Корчинського, який цими днями заявив, що необхідно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Попри те, що він не репрезентує чинну владу і висловлює власну думку, пропагандисти перекрутили слова з інтерв’ю та видали їх за позицію влади України.

Так, російська пропаганда конструює образ «нацистської України» зі своїм варіантом Гітлерюгенда.

«Так звана «мобілізація підлітків» існує лише у всесвіті російської пропаганди. Не ведіться на маніпуляції та завжди перевіряйте джерела. Навіть якщо в «новинах» посилаються на відомих політиків та популярні канали», – йдеться у повідомленні.

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