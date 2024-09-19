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«Українське ППО б’є по житлових кварталах»: як росіяни виправдовують свої військові злочини

«Українське ППО б’є по житлових кварталах»: як росіяни виправдовують свої військові злочини

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про те, що українська ППО нібито б’є по своїх житлових кварталах.

Чергову брехню російських військових злочинців розвінчує Телеграм-канал «Одеське життя»

15 вересня російські агресори вчинили черговий жахливий злочин проти мирних українців, атакувавши авіабомбою звичайний житловий будинок у Харкові. Постраждали 42 мирні жителі, серед них багато дітей, одна людина загинула. А розпропаганда моментально запустила фейк про те, що руйнація спричинена роботою українського ППО. Так було неодноразово, зокрема, після ракетного удару після ракетного удару по відділенню київської дитячої лікарні «Охматдит».

Фейк роспропаганды

Улюблений прийом російських виробників фейків – дзеркальне перенесення своїх звірячих злочинів на бік України.

Нагадаємо, що російська фабрика фейків також приписує українському ППО руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі. Поширенню цього міфу російська пропаганда зі зрозумілих причин приділяла особливу увагу.

Закликаємо всіх бути стійкими до брехні російської пропаганди та пам’ятати, що ворог використовує найцинічніші прийоми для створення своїх фейків.

Раніше російська пропаганда поширила фейки про те, що в Україні «відбуваються нерідкі випадки зникнення хлопців-підлітків», які нібито викрадають представники ТЦК.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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