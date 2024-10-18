Зеленський купив автівку Гітлера: викриваємо новий російський фейк

Неякісне першоджерело

Сайт Seattle Tribune на перший погляд здається типовим порталом новин. Але при детальному аналізі стає зрозуміло, що це не просто сайт для поширення фейків — його було створено спеціально для цього фейку:

на сайті усього сім сторінок з новинами, що для такого порталу дуже мало — на 3-5 днів роботи;

це єдина новина, що не пов’язана з контекстом міста Сієтл, або внутрішніми новинами США;

у новин немає жодної дати, що для ЗМІ просто недопустимо;

на сайті відсутні контактні дані.

Віддзеркалення дерев з оригінального фото

На фото вище оригінальне фото автівки, опубліковане у соціальній мережі «Pinterest» користувачем Motorizm. Зверніть увагу, що автівка стоїть під деревами і на її кузові відзеркалюються деякі елементи місцевості.

А на фото нижче ніби то новина від телеграм-каналу «Реальна війна» з цією самою автівкою на фоні будівлі Адміністрації президента України. Журналістський проект Les Observateurs зробив порівняння двох автівок і виявив схожі елементи — ті самі дерева. Такі елементи вкрай важко видалити, тому творці цього фейку їх і залишили.

Висновки

Це типова схема фейків, коли за допомогою фоторедактора робиться підробка та маскується за спеціально створеними підробними сайтами, нібито іноземних медіа та громадських організацій. А потім на них посилаються кремлівські ресурси як на першоджерело.

Ворожа пропаганда намагається пов’язати Україну з фашизмом. Навіть за допомогою безглуздої брехні про придбання Президентом України «улюбленої іграшки» одного з головних негідників в історії людства.

Не ведіться на маніпуляції та завжди перевіряйте джерела. Навіть якщо в «новинах» посилаються на популярні українські канали.

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