Зеленський купив автівку Гітлера: викриваємо новий російський фейк

Російські пропагандисти рознесли чергову фейкову новину про те, що нібито Зеленський придбав автомобіль, який належав Гітлеру. Першоджерелом вказується сайт Seattle Tribune, який посилається на телеграм канал «Реальна війна». Розбираємося, так це чи ні.
Неякісне першоджерело
Сайт Seattle Tribune на перший погляд здається типовим порталом новин. Але при детальному аналізі стає зрозуміло, що це не просто сайт для поширення фейків — його було створено спеціально для цього фейку:
- на сайті усього сім сторінок з новинами, що для такого порталу дуже мало — на 3-5 днів роботи;
- це єдина новина, що не пов’язана з контекстом міста Сієтл, або внутрішніми новинами США;
- у новин немає жодної дати, що для ЗМІ просто недопустимо;
- на сайті відсутні контактні дані.
Віддзеркалення дерев з оригінального фото
На фото вище оригінальне фото автівки, опубліковане у соціальній мережі «Pinterest» користувачем Motorizm. Зверніть увагу, що автівка стоїть під деревами і на її кузові відзеркалюються деякі елементи місцевості.
А на фото нижче ніби то новина від телеграм-каналу «Реальна війна» з цією самою автівкою на фоні будівлі Адміністрації президента України. Журналістський проект Les Observateurs зробив порівняння двох автівок і виявив схожі елементи — ті самі дерева. Такі елементи вкрай важко видалити, тому творці цього фейку їх і залишили.
Висновки
Це типова схема фейків, коли за допомогою фоторедактора робиться підробка та маскується за спеціально створеними підробними сайтами, нібито іноземних медіа та громадських організацій. А потім на них посилаються кремлівські ресурси як на першоджерело.
Ворожа пропаганда намагається пов’язати Україну з фашизмом. Навіть за допомогою безглуздої брехні про придбання Президентом України «улюбленої іграшки» одного з головних негідників в історії людства.
Не ведіться на маніпуляції та завжди перевіряйте джерела. Навіть якщо в «новинах» посилаються на популярні українські канали.
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