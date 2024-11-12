Понад півтисячі будівель та квартир: наслідки чотирьох днів дронових атак по Одесі

За чотири дні ворожих ударів по Одесі постраждав 121 приватний будинок та були ушкоджені 422 квартири в 14 багатоповерхових будинках. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Раніше, голова ОВА Олег Кіпер, в ефірі національного телемарафону розповів, що ворог за кілька днів запустив по Одесі та Одеському району понад півсотні «шахедів».
Була суттєво ушкоджена інфраструктура, постраждала будівлі, згоріли автівки та зачепило, – зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, чотири ночі поспіль ворог проводив масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Є загиблі та поранені діти.
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