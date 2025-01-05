Зі старого року – в новий: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 30 грудня 2024 року по п’яте січня 2025 року?
30 грудня
Новорічні авторські іграшки – в тренді. Деякі навіть купують їх замість ялинок.
31 грудня
Продаж ялинок в останній день року:
1 січня
Одеська Аркадія в перший день Нового року:
2 січня
Хоча Привоз у другий день року все ще зачинений, можна дещо прикупити поруч з ним.
3 січня
Новорічні подарунки: Тьотя Соня – з намистом, її котик – у яскравому шалику:
4 січня
McDonald’s на Дерибасівській вже відкрив двері для відвідувачів.
5 січня
Черговий на Новому базарі: чи все до ладу?
Фото авторки