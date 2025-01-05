Новини Одеси та Одеської області

Зі старого року – в новий: сім миттєвостей одеського тижня

Зі старого року – в новий: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 30 грудня 2024 року по п’яте січня 2025 року?

30 грудня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Новорічні авторські іграшки – в тренді. Деякі навіть купують їх замість ялинок.

Фото дня: авторские новогодние игрушки

31 грудня

Продаж ялинок в останній день року:

Фото дня: продажа елок

1 січня

Одеська Аркадія в перший день Нового року:

Фото дня: Новогодняя Аркадия

2 січня

Хоча Привоз у другий день року все ще зачинений, можна дещо прикупити поруч з ним.

Фото дня: у Привоза

3 січня

Новорічні подарунки: Тьотя Соня – з намистом, її котик – у яскравому шалику:

Фото дня: Новогодние подарки

4 січня

McDonald’s на Дерибасівській вже відкрив двері для відвідувачів.

Макдональдз на Дерибасовской, после реставрации

5 січня

Черговий на Новому базарі: чи все до ладу?

Фото дня: дежурный на Новом рынке

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk