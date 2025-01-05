Зі старого року – в новий: сім миттєвостей одеського тижня

30 грудня

Новорічні авторські іграшки – в тренді. Деякі навіть купують їх замість ялинок.

31 грудня

Продаж ялинок в останній день року:

1 січня

Одеська Аркадія в перший день Нового року:

2 січня

Хоча Привоз у другий день року все ще зачинений, можна дещо прикупити поруч з ним.

3 січня

Новорічні подарунки: Тьотя Соня – з намистом, її котик – у яскравому шалику:

4 січня

McDonald’s на Дерибасівській вже відкрив двері для відвідувачів.

5 січня

Черговий на Новому базарі: чи все до ладу?

Фото авторки