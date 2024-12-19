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Поруч із одеським Привозом зазеленів ялинковий ліс: асортимент та ціни (фоторепортаж)

Поруч із одеським Привозом зазеленів ялинковий ліс: асортимент та ціни (фоторепортаж)

Поруч з Привозом, на перехресті Пантелеймонівської та Европейської, зазеленів справжній ліс. Усі чотири кути виглядають так, наче ялинки попривозили зі всієї України та інших держав.

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Війна не війна, а свято за розкладом: здається, я такого ще не бачила. Це вже не просто зелені красуні в асортименті, це вже навіть занадто…

Рядом с одесским Привозом
В Одессе продают елки
Елочный базар в Одессе
Елочный базар рядов с Привозом в Одессе
Елки в Одессе
Одесский елочный базар

– Боже, та навіщо ж так багато? – можна почути на кожному куті поруч з найвідомішим ринком міста.

Сосни, «класика», ялиці… Величезні, маленькі, збірні… Віночки, гілочки та такі величезні гілки, що «зійдуть» за окрему ялинку. На «ніжках» і без них…

Ціни вже трохи впали. У середньому сосну вже можна придбати за 200-300 гривень. А от ті, що «величезні» все ще кусаються (звісно, маю на увазі ціни).

Продажа елок в Одессе
Одесский елочный базар у Привоза
В Одессе продают елки
Елки в Одессе - ассортимент и цены
На одесском елочном базаре
Какие елки продают в Одессе

З цінами – розмаїття. Якщо ви таки вирішили придбати живу красуню, то не кваптесь. Ринок «на чотирьох кутах» – з ціновими сюрпризами. Невеличку «класику» на одному куті я бачила за 200 гривень, а її «сестричку-близнюка» на іншому – за 100 гривень.

Найдешевші – збірні ялиночки. Найдорожчі – красуні з Данії.

Звідки ялинки? Одеська область, Чернівецька область, Івано-Франківщина, Волинь…

Попит мають гілки та гілочки – ціна стартує від 50 гривень. Купують і віночки – від 50-60 гривень. Звісно, невеличкі ялиночки теж купують…

Елочный базар у Привоза в Одессе
У одесского Привоза начали продавать елки
Одесский елочный базар у Привоза
Елочное разнообразие в Одессе
Продажа новогодних елок в Одессе
Почем в Одессе новогодние елки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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