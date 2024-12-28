Чи можуть розбиті ялинкові іграшки стати початком нового життя: новорічна історія Катерини Ротар із Бессарабської громади

Неприємний випадок став початком хобі

Катерина – мама п’ятьох дітей. Якось, коли в багатодітній родині прикрашали новорічну ялинку, маленький син вирішив сам насадити верхівку і не втримався на стільці – ялинка впала, і більшість іграшок розбилися. Діти дуже засмутилися, тож треба було терміново рятувати ситуацію. І тоді Катерина згадала, як її мама для прикрашання ялинки випікала печиво у вигляді різних фігурок. Але вирішила пекти не печиво, а пряники, щоб такі іграшки довше зберігалися та залишалися смачними.

Усю ніч господиня випікала та розмальовувала солодкі прянички, а вже вранці ялинка радувала очі різнокольоровими пряниками.

Після цього випадку Катерина, у якої багато років була лише одна професія – мама, почала робити подарункові пряники, тортопряники, пряники з яскравими розмальовками. І коли діти йшли вітати друзів, смачний подарунок у вигляді ляльки, машини або мультяшного героя вже був готовий.

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На кухні чаклують тепер разом – мати і донька

Коли діти виросли, Катерина перетворила своє хобі у професію. Вона почала виготовляти на замовлення пряники весільні, пасхальні, патріотичні, тематичні, різдвяні, пряничні набори. А також проводити майстер-класи на різноманітних заходах – дітям дуже подобається декорувати глазур’ю їстівні розмальовки.

Згодом жінка настільки вдосконалила майстерність, що стала справжнім кондитером-віртуозом. І сьогодні створює неймовірні витвори кулінарного мистецтва – пряничні карети, іграшкові машинки, ляльки-Барбі, пряничні букети, пряники з логотипом тощо.

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Із Катериною ми познайомились на різдвяному святі, де вона проводила майстер-клас. Діти були у захваті – до столика Катерини неможливо було підступитися.

– Ніколи не думала, що моє хобі буде приносити гроші, але зараз в мене є вже постійні клієнти і замовлення. Хоча часу воно займає все більше і більше. Наприклад, цей пряничний будиночок – символ родинного тепла, де кожна деталь продумана до дрібниць, я робила три дні. Зате яка казкова краса вийшла! Крім цього, випікаю ще торти на замовлення. На весілля дочки я приготувала триярусний весільний торт. Але все одно, моя любов – це пряники. Постійно вдосконалюю майстерність, вчуся, шукаю щось новеньке.

Замовлення я приймаю як від друзів, так і через інтернет – мене можна знайти у Фейсбуці, Вайбері, Інстаграмі, Телеграмі. Допомагає мені молодша дочка Ліза. Вона вчиться в 9-му класі, і дуже талановита художниця. Саме її ідеї ми часто втілюємо на кухні.

Знаєте, я усього три роки займаюся цією справою, але саме зараз зрозуміла, що знайшла сама себе – бо це моє покликання, моє натхнення, захоплення мого життя.

Отже, і розбиті іграшки можуть стати початком нового життя.

Рецепт духмяних пряників від Катерини Ротар

– Я печу зазвичай пряники імбирні та медові, але зараз мед дорогий, тому розповім вам, як приготувати пряники на паленому цукрі.

Інгредієнти:

цукор – 250 г;

борошно (з якого дві частини пшеничного і одна – житнього) – 500 г;

яйця – 3 шт.;

вершкове масло – 100 г;

сода – 0,5 ч.л.;

оцет – 0,5-1 ст.л.

Для глазурі:

білок – 30 г;

цукрова пудра – 200 г;

харчові барвники – за бажанням.

Приготування:

Пропалюємо в казані цукор. Як починає змінювати колір на золотистий, додаємо вершкове масло. Після того як цукор охолонув, додаємо до нього борошно, два яєчні жовтки й одне ціле яйце та соду, погашену в оцті.

Замішуємо тісто і залишаємо його на ніч відпочити, можна і на добу. Потім вирізаємо різні фігурки та випікаємо.

Глазур готуємо таким чином: білок перетираємо з цукровою пудрою. Трішки можна додати питної води, якщо вийде дуже густа. Додаємо харчові барвники. Робимо на прянику контур бажаного візерунку і по цьому ескізу розмальовуємо його. Ось і все.

Усім смачних свят!

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